Violento impatto sul cavalcavia della superstrada: un'auto si ribalta

BRINDISI – Un’auto si è ribaltata a seguito di un violento impatto avvenuto intorno alle ore 10 di oggi (venerdì 13 agosto) sul cavalcavia della strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto, in prossimità del centro commerciale “Spazio Conad”, nel territorio di Mesagne. Due le auto coinvolte nel sinistro: una Ford Kuga e un’Audi. Ad avere la peggio è stata la Kuga, che si è cappottata, fermandosi al centro della strada. Danni più contenuti, invece, per l’Audi.

Le persone a bordo dei due mezzi sono state soccorse da personale del 118, intervenuto a bordo di un paio di ambulanze. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Mesagne e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, per mettere le auto in sicurezza. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. A quanto pare, fortunatamente, non vi sono feriti gravi.