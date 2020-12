Auto si ribalta sull'asfalto viscido: un uomo condotto in ospedale

OSTUNI – La sua auto si è ribaltata ma è uscito praticamente illeso dall’abitacolo. Si sono vissuti momenti di apprensione per un operatore sanitario di 35 anni residente a Ostuni che alle prime luci di oggi (lunedì 28 dicembre) è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega Ostuni a Ceglie Messapica, nell’agro della Città Bianca. L’uomo procedeva alla guida della sua Renault Clio su un asfalto viscido a causa della pioggia battente che si era abbattuta durante la notte.

A seguito della perdita di controllo, l’utilitaria si è cappottata, fermandosi al centro della carreggiata. Fortunatamente, in quel momento, non transitava nessun altro veicolo. Il 35enne, vigile e cosciente, è stato soccorso da personale del 118. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma a scopo precauzionale è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Locale della Città Bianca.