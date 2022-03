Auto sfonda cordolo e si ribalta sulla rotonda: quattro ragazzi in ospedale

BRINDISI – Quattro ragazzi sono rimasti coinvolti in uno spaventoso incidente che si è verificato stanotte (domenica 27 marzo) all’altezza della rotatorio della strada statale 7 per Taranto, nota anche come incrocio della morte. Un brindisino di 23 anni era alla guida di una Volkswagen Golf che per cause da accertare si è ribaltata dopo aver divelto il cordolo del rondò, terminando la sua corsa sull’aiuola. E’ accaduto intorno alle ore 4. Sul posto si sono recati i sanitari del 118, a bordo di alcune ambulanze, e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi.

Tutti e quattro gli occupanti del mezzo son stati trasportati presso il vicino Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Due di questi con codice giallo. Nessuno di essi, per fortuna, verserebbe in gravi condizioni. I pompieri, dopo i soccorsi prestati ai ragazzi, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto e dei luoghi mediante la disattivazione dell’alimentazione elettrica e la bonifica dell’impianto di distribuzione del carburante. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla polizia.