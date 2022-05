Auto finisce fuori strada e si ribalta: grande spavento per un ragazzo

BRINDISI - Si sono vissuti momenti di apprensione per un giovane coinvolto in un incidente che intorno alle ore 12.30 di oggi (sabato 28 maggio) è avvenuto lungo la strada che collega l'aeroporto del Salento alla litoranea Nord di Brindisi. Il ragazzo, alla guida di una Lancia Ypsilon bianca, per cause da accertare ha perso il controllo del veicolo nei pressi di una rotatoria, a poche centinaia di metri dallo stabilimento Leonardo.

Il mezzo è finito fuori strada, ribaltandosi in un terreno ricoperto di sterpaglie. Altri automobilisti si sono fermati per soccorrerlo, in attesa dell'arrivo di un'ambulanza con personale del 118 e dei vigili del fuoco. Fortunatamente il malcapitato, vigile e cosciente, è uscito illeso dall'abitacolo, anche se comprensibilmente scosso dall'accaduto. L'impatto, del resto, avrebbe potuto avere ben altre conseguenze.