Auto si ribalta sulla strada provinciale: ferito il conducente

BRINDISI – Si sono vissuti momenti di apprensione per un automobilista coinvolto, intorno alle ore 17:30 di oggi (lunedì 17 agosto), in un incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega la superstrada Brindisi-Lecce alla litoranea sud di Brindisi, in località Cerano. Una Suzuki Wagon R, per cause da accertare, si è ribaltata al centro della strada. Il conducente, vigile e cosciente, è stato soccorso da altri automobilisti di passaggio, in attesa dell’arrivo del personale del 118, a bordo di un’ambulanza. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Brindisi. Sul posto anche i vigili del fuoco, per la rimozione del veicolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.