Tamponamento con auto ribaltata sulla strada per il mare: due feriti

CAROVIGNO - Si sono vissuti momenti di preoccupazione nella mattinata di oggi, lunedì 31 gennaio, sulla strada provinciale che collega Carovigno alla marina di Santa Sabina: in seguito a un tamponamento un'auto si è ribaltata andando a finire nelle campagne circostanti. Sul posto si è recata una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Ostuni, un'ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia locale. I feriti sono stati portati in ospedale, da quanto si apprende uno è in codice rosso. Il traffico ha subito grossi rallentamenti.

Seguono aggiornamenti