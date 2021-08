Auto si ribalta sulla superstrada: conducente illeso, traffico in tilt

BRINDISI – E’ uscito illeso dall’abitacolo, nonostante uno spaventoso cappottamento. E’ andata bene a un anziano alla guida di una Chevrolet Matiz coinvolta in un incidente che intorno alle ore 12:30 di oggi (mercoledì 25 agosto) sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, prima dello svincolo per il rione Casale. Da accertare le cause della perdita di controllo, forse scatutira da un urto con un altro mezzo. La macchina, ferma al centro della corsia di marcia, rappresentava un pericoloso ostacolo per la sicurezza della circolazione. Il conducente ha subito rassicurato gli automobilisti in transito sulle sue condizioni. Per lui neanche un graffio. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Nel giro di pochi minuti si è formata una lunga coda.