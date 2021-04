Auto si ribalta sulla superstrada: giovane conducente in ospedale

BRINDISI - Ha perso il controllo e si è ribaltato. Si sono vissuti momenti di apprensione per un automobilista coinvolto in un incidente che intorno alle ore 8:30 di oggi (giovedì 15 aprile) si è verificato sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce. Il 28enne T. M., originario dell’Albania, procedeva alla guida della sua Chevrolet Matiz, direzione Brindisi. Poco prima dello svincolo per Porta Lecce, per cause da accertare, il veicolo si è ribaltato, fermandosi di traverso sulla corsia di marcia.

Fortunatamente i conducenti che sopraggiungevano sono riusciti a schivare il mezzo. Il rischio di ulteriori incidenti è stato scongiurato grazie anche al tempestivo intervento dei motociclisti della Polizia Locale di Brindisi, che hanno allentato la viabilità, mentre il malcapitato, soccorso da personale del 118, veniva trasportato presso l’ospedale Perrino. Le sue condizioni sono in fase di accertamento.

