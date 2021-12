Auto si ribalta sulla superstrada per Lecce: spavento per una donna

SAN PIETRO VERNOTICO – Ha sbattuto contro lo spartitraffico e si è ribaltata. Si sono vissuti momenti di apprensione per una donna coinvolta in un incidente che intorno alle ore 14:30 di oggi (lunedì 7 dicembre) si è verificato sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce, direzione Lecce, nei pressi dello svincolo per San Pietro Vernotico. La malcapitata è stata soccorsa e condotta in ospedale da personale del 118. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi per la messa in sicurezza della vettura incidentata, una Ford Ka, e della zona circostante. Il sinistro è stato rilevato dalla Polizia Stradale.