Auto si ribalta sulla superstrada: grande spavento per la donna al volante

BRINDISI – Si è ribaltata mentre procedeva alla guida della sua auto. Si sono vissuti momenti di grande apprensione per una donna coinvolta in uno spaventoso incidente che intorno alle ore 14.30 di oggi (mercoledì 4 ottobre) si è verificato sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, direzione Brindisi, nei pressi dello svincolo per l’aeroporto.

La conducente, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo, che si è cappottato, diventando un ostacolo pericolosissimo lungo la carreggiata. Fortunatamente non si sono registrati altri impatti.

Alcuni automobilisti si sono fermati per aiutare la malcapitata, in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, per la messa in sicurezza dell’auto. Viabilità e rilievi sono stati gestiti dalla Polizia Locale. La donna non sarebbe in gravi condizioni.