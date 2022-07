Auto si ribalta nelle campagne: due persone estratte dai vigili del fuoco

BRINDISI – Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrere tre persone, incastrate a bordo dell’auto. Poteva avere drammatiche conseguenze un incidente che intorno alle ore 7.30 di oggi (domenica 17 luglio) si è verificato in contrada Muscia, nelle campagne di Brindisi. Una Fiat Punto con tre persone a bordo, per cause da accertare, è finita fuori strada, ribaltandosi nelle campagne. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e una squadra di pompieri del comando provinciale di Brindisi. Tutti e tre gli occupanti del mezzo sono stati condotti in ospedale.