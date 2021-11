Auto si ribalta: tre persone in ospedale, 118 e vigili del fuoco sul posto

FASANO – Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente che intorno alle ore 23 di ieri (martedì 3 novembre) si è verificato sulla strada che collega la strada statale 379 Brindisi-Bari a Pozzo Faceto, nell’agro di Fasano. I malcapitato viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta che per cause da accertare si è ribaltata. I tre occupanti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, che hanno rimosso il mezzo incidentato con il supporto di un’autogru partita dal comando di Brindisi. Il sinistro è stato rilevato dalla polizia stradale.