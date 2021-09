Spaventoso impatto in città: un'auto si ribalta, l'altra contro un palo

Incidente fra una Peugeot 208 e una Chevrolet Matiz all'incrocio fra via Sicilia e via Marche. Tre feriti

BRINDISI - Un'auto si è ribaltata. L'altra è andata a finire contro un segnale stradale. Poteva avere drammatiche conseguenze uno spaventoso scontro che intorno alle ore 14:30 di oggi (giovedì 9 settembre) si è verificato all'altezza dell'incrocio fra via Marche e via Sicilia, al rione Commenda, una delle zone con maggior tasso di incidenti di tutta la città. Tre persone sono state soccore da personale del 118. Due uomini, non residenti a Brindisi, erano a bordo di una Peugeot 208 di colore bianca. Una brindisina di 54 anni era al volante di una Chevrolet Matiz.

Per cause da accertare, all'altezza del crocevia si è verificato il violento impatto, a seguito del quale la Peugeot si è ribaltata nel tratto iniziale di via Marche. La Matiz, invece, ha invaso il marciapiede ed ha terminato la sua corsa contro il sostegno di un segnale stradale. Alcuni cittadini hanno prestato i primi soccorsi, in attesa dell'arrivo dei soccorritori del 118, giunti sul posto con tre ambulanze, e dei vigili del fuoco.

Tutte e tre le persone coinvolte, vigili e coscienti, sono state caricate a bordo della ambulanze. Ad avere la peggio pare siano stati i due occupanti della Peugeot. Il sinistro è stato rilevato dalla Polizia Locale di Brindisi. Spetterà a loro il compito di accertare eventuali responsabilità. Di certo c'è che gli incroci di via Sicilia hanno già fatto da scenario a tanti, troppi, incidenti.