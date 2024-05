Incidente con un motocarro Ape in città: auto si ribalta, conducenti in ospedale

BRINDISI - Un'auto si è ribaltata a seguito di un incidente in cui è coinvolto anche un motocarro Ape, in pieno centro urbano. E' accaduto intorno alle ore 14 di oggi (mercoledì 8 maggio) in via Torpisana, fra il Mediaporto (ex biblioteca provinciale) e la sede dell'Agenzia delle entrate.

L'incidente è stato spaventoso. Una Fiat 500 nera condotta da un giovane brindisino è finita con il tettuccio sull'asfalto. I vetri dell'abitacolo del motocarro si sono rotti. Ad avere la peggio è stato il conducente di quest'ultimo veicolo, che ha perso parecchio sangue a causa di una ferita alla testa. L'uomo, vigile e cosciente, è stato soccorso dal personale del 118. Nulla di grave per il conducente della Fiat, dolorante a un braccio. Entrambi sono stati trasportati presso l'ospedale Perrino.

Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Il tratto di strada compreso fra la biblioteca e la stradina di collegamento con via Dalmazia, è stato chiuso al traffico. La dinamica del sinistro è al vaglio del della polizia.

