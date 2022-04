Incidente nella notte, auto si schianta contro palo e si dilegua: indagini in corso

SAN PIETRO VERNOTICO - Gli agenti della Polizia locale di San Pietro Vernotico sono impegnati nelle ricerche del responsabile di un incidente verificatosi la notte scorsa in via Pisacane all'incrocio con via Rieti dove un'auto ha travolto la segnaletica e un palo Telecom posti a ridosso del prospetto di una villetta. Sarebbe accaduto attorno alle 2, i residenti sono stati svegliati da un rumore simile a un boato. Quando si sono portati per strada, però, c'era solo il danno: palo e segnali stradali divelti e nessuna traccia del responsabile. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere private installate nella zona. Si tratta della zona dove il sabato si svolge il mercato settimanale.

Nella mattinata di oggi, il personale della ditta Tarantini, si è occupato della pulizia della strada e la rimozione dei detriti, per conto della ditta Sicurezza e Ambiente.