Incidente tra auto e scooter in città: in quattro in ospedale

BRINDISI - E' di quattro persone trasportate in ospedale il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 28 giugno. E' accaduto a Brindisi poco prima delle 18, in via Togliatti angolo via Nardella, nei pressi del liceo classico, non lontano dal tribunale. Protagonisti dell'impatto, uno scooter Piaggio 50 e una Fiat Punto. La Fiat ha riportato il parabrezza sfondato. Sul posto gli agenti della polizia locale di Brindisi - che si occupano dei rilievi - e i vigili del fuoco. Presenti anche due volanti della polizia e i sanitari del 118, che hanno portato in ospedale i quattro feriti.