Violento scontro fra auto e scooter nel centro abitato: grave un giovane

BRINDISI - Violento scontro nella serata di lunedì 29 novembre all'incrocio tra viale Commenda e via Marche a Brindisi: un 19enne, N.D.M. è finito in ospedale in gravi condizioni. L'impatto è avvenuto tra una Fiat 500 X condotta da una ragazza e uno scooter Tmax alla cui guida c'era il giovane, attorno alle 22,15.

Sul posto, per i rilievi del caso, si è recata una pattuglia della Polizia stradale. Un'ambulanza del 118 ha portato il ragazzo al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso: da quanto riferiscono alcuni testimoni il giovane ha perso conoscenza. Anche la ragazza, che è rimasta illesa, è stata portata in ospedale per tutti gli approfondimenti diagnostici del caso compreso gli esami per accertare la presenza di alcol o droga nel sangue.

L'impatto è stato così forte che alla Fiat 500 sono scoppiati gli airbag, il rumore è stato udito da molti residenti della zona che si sono precipitati in strada: hanno trovato il motociclista privo di sensi, aveva perso molto sangue, la ragazza sotto shock. I mezzi sono stati posti sotto sequestro e portati dal carro attrezzi nel deposito giudiziario Tarantini.