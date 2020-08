Incidente in viale Aldo Moro: apprensione per un motociclista

BRINDISI - Si è scontrato con un'auto in sosta ed è stato sbalzato sull'asfalto, sbattendo la testa. C'è apprensione per un uomo alla guida di uno scooter Honda Phantom che intorno alle ore 11:30 di oggi (lunedì 10 agosto) è rimasto coinvolto in un in incidente avvento in viale Aldo Moro, poco dopo l'incrocio con via Sant'Angelo e via Irpinia, all'altezza dell'hotel Ibis (ex Mediterraneo).

La dinamica del sinistro è in fase di accertamento. Il motociclista, da quanto appreso, era diretto verso il centro cittadino. Il motociclo, in circostanze da chiarire, è entrato in collisione con il paraurti di una Ford Focus condotta da un uomo. A seguito di tale impatto, il Phantom è andato a finire contro il vano posteriore di una Renault Megan parcheggiata lungo l'aiuola spartitraffico. Poi il malcapitato motociclista è caduto rovinosamente sull'asfalto, procurandosi una ferita in testa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo è stato subito soccorso da numerose persone, fra passanti e clienti delle attività commerciali della zona, snodo nevralgico della vianilità brindisina, a quell'ora interessato da un traffico intenso. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato presso l'ospedale Perrino di Brindisi. La dinamica dei fatti è al vaglio della Polizia Locale.

Gallery