Scontro fra scooter e auto: motociclista in ospedale, strada provinciale bloccata

OSTUNI - Si sono vissuti momenti di apprensione per un giovane motociclista coinvolto in un incidente che intorno alle ore 11 di oggi (venerdì 26 aprile) si è verificato sulla strada provinciale che collega Ostuni a Francavilla Fontana, direzione Francavilla. SI tratta di un ragazzo che procedeva alla guida di uno scooter Liberty. Il veicolo, per cause da accertare, si è scontrato con una Ford Fiesta che lo precedeva. L'impatto è avvenuto nei pressi della svolta per contrada Lamacoppa, nell'agro della Città Bianca.

Sul posto si sono recate due ambulanze del 118 e la Polizia Locale di Ostuni. La strada è stata bloccata, con inevitabili disagi per la circolazione. Il giovane motociclista è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Illeso, invece, il conducente.

La fuoriuscita di benzina ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, per la messa in sicurezza della carreggiata. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.