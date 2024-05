Scontro fra scooter e auto in città: giovane finisce contro parabrezza e lo sfonda

BRINDISI - E' andato a finire contro il parabrezza di un'auto, sfondandolo. Si sono vissuti momenti di apprensione per un giovane alla guida di uno scooter coinvolto in un incidente che intorno alle ore 13.30 di oggi (giovedì 30 maggio) si è verificato in viale Commenda, all'altezza dell'incrocio con via Tirolo. Il motociclo, per cause da accertare, ha impattato con una Renalt condotta da un uomo. Il motociclista è sempre rimasto vigile e cosciente. Lo stesso automobilista e alcuni passanti gli hanno prestato i primi soccorsi, in attesa dell'arrivo del personale del 118. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla polizia.

