Auto sfonda muro di hotel: giovane conducente in ospedale

BRINDISI - Una Ford Fiesta all’alba di oggi è finita contro una delle facciate dell’Hotel Colonna sito in Corso Roma (angolo via Sapone) a Brindisi, sfondando un muro di cartongesso. Alla guida c’era un 21enne di Latiano che è stato portato in ospedale. L’incidente si è verificato poco prima delle 5, sul posto vigili del fuoco e polizia.

I pompieri sono stati chiamati per estrarre il conducente (unico occupante del veicolo) dall’abitacolo ma al loro arrivo il ragazzo era già stato portato fuori dall’auto. I danni sono ingenti sia alla vettura che alla facciata. Un incidente simile si verificò alcuni anni fa, all’epoca al posto del muro di cartongesso c’era una vetrata e il veicolo finì nella sala reception.

La ricostruzione della dinamica e le cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo al giovane conducente sono al vaglio degli agenti della Sezione volanti della questura di Brindisi. L'auto è stata rimossa con il carro attrezzi e parcheggiata nel deposito Tarantini di San Pietro Vernotico.