Auto fuori strada: impatto violento, spavento per giovane conducente

BRINDISI - Auto quasi distrutta, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per il conducente, un brindisino di 20 anni. E' andata bene a un uomo coinvolto in un incidente che dopo le ore 21 di ieri (giovedì 3 giugno) si è verificato all'inizio della strada statale 16 che collega Brindisi a San Pietro Vernotico,a pochi metri dal tiro a segno, nei pressi di contrada Masseriola. L'automobilista, per cause da accertare, è uscito fuori strada autonomamente. L'impatto è stato violento, come dimostrato dai danni riportati dalla carrozzeria, ma il malcapitato se l'è cavata con lievi ferite. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e la Polizia Locale di Brindisi, per i rilievi del caso. Il mezzo incidentato è stato rimosso da un carro attrezzi della ditta Tarantini di San Pietro Vernotico.