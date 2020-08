Incidente sulla superstrada: un'auto si ribalta, l'altra contro il guard rail

CAROVIGNO - Un'auto si è ribaltata. L'altra è finita contro il guard rail. Ennesimo incidente sulle strade della provincia di Brindisi, prese d'assalto dal popolo dei vacanzieri, nella settimana di Ferragosto. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 21:15 sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, carreggiata nord, fra gli svincoli per Torre Guaceto e Specchiolla.

Due i veicoli coinvolti. Un mezzo condotto da un uomo si è ribaltato al centro della strada. Si è dovuto rompere un finestrino per consentire al malcapitato di uscire dall'abitacolo. Una Opel Corsa con due persone a bordo, invece, a impattato contro il guard rail. Il traffico ha subito un brusco rallentamento, con il rischio di ulteriori tamponamenti.

Sul posto si sono recati i soccorrtitori del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, per la messa in sicurezza dei veicoli. La Polizia stradale è intervenuta per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.