Incidente sulla superstrada: un'auto finisce contro il guardrail

MESAGNE - Due le auto coinvolte in uno spaventoso incidente che intorno alle ore 13 di oggi (mercoledì 15 dicembre) si è verificato sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto, direzione Taranto, poco dopo lo svincolo per il centro commerciale Spazio Conad (ex Auchan). Uno dei due mezzi ha sbattuto contro lo spigolo del guard rail, in prossimità dello svincolo, riportando danni ingenti. Entrambe le vetture incidentate sono rimaste bloccate lungo la strada, rappresentando un groppo pericolo per la viabilità. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e la Polizia locale di Mesagne.

Seguono aggiornamenti