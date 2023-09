Auto sbatte contro guardrail sulla superstrada: giovane conducente in ospedale

MESAGNE – Si sono vissuti momenti di apprensione per un 29enne coinvolto in un incidente che nella serata di giovedì (14 settembre) si è verificato sulla strada statale che collega Brindisi a Taranto, all’altezza dell’uscita per Mesagne ovest. Il ragazzo era alla guida di una Fiat Punto alimentata a Metano. Il mezzo è andato a sbattere contro lo spigolo del guardrail posto in corrispondenza dello svincolo, per poi fermarsi al centro della strada.

La causa della perdita di controllo è da appurare. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Il malcapitato, soccorso da personale del 118, è stato condotto presso l’ospedale Perrino di Brindisi. La strada è stata chiusa al traffico fino alla rimozione del veicolo.