Scontro fra due auto sulla superstrada: spavento per tre persone

Grande spavento, ma nessuna grave conseguenza per tre persone coinvolte in un incidente che intorno alle 4 di oggi (domenica 30 agosto) si è verificato sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto, all’altezza dello svincolo per Mesagne est. Lo scontro ha riguardato una Renault Capture e una Fiat Punto.

Entrambi i veicoli hanno terminato la loro corsa al centro della strada, ma fortunatamente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel sinistro. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e una pattuglia della Polizia Stradale.

