Tir tampona auto: ennesimo incidente sulla circonvallazione di San Pietro Vernotico

SAN PIETRO VERNOTICO – Il lunotto posteriore è andato in frantumi, ma fortunatamente non si sono registrati gravi feriti. Una Lancia Delta è stata tamponata da un Tir intorno alle ore 20 di oggi (lunedì 21 giugno) sulla circonvallazione di Brindisi, all’altezza dell’incrocio per Mesagne, direzione Squinzano (Lecce). A bordo della Lancia si trovavano il conducente e una passeggera. L’automobilista non ha riportato alcuna conseguenza. La donna è stata invece soccorsa dal personale del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale di San Pietro Vernotico.

