Scontro fra due auto sulla Lecce-Brindisi: traffico in tilt a inizio giornata

TORCHIAROLO – Auto e Tir incolonnati fin dalle prime luci del giorno. Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma grosse ripercussioni sul traffico, un incidente che intorno alle ore 7 di oggi si è verificato sulla strada statale 613 che collega Lecce a Brindisi, direzione Brindisi, poco dopo lo svincolo per Torchiarolo. Due auto, una Citroen C3 nera e una Fiat Panda gialla, per cause da accertare si sono scontrate, bloccandosi di traverso fra la corsia d’emergenza e quella di marcia. Sul posto si sono recate due ambulanze con personale del 118 e la Polizia Locale di Torchiarolo. Due persone sono state condotte in ospedale. Il traffico è andato in tilt. Chi è diretto a Brindisi è invitato a imboccare l’uscita per Torchiarolo e rientrare in superstrada dall’uscita di Torre San Gennaro.