Violento scontro fra due auto sulla provinciale: tre feriti

ORIA - Tre persone sono rimaste ferite a seguito di uno spaventoso scontro fra due auto che intorno alle ore 20.35 di venerdì (29 aprile) si è verificato sulla strada provinciale che collega Torre Santa Susanna a Oria, in agro di Oria. La collisione ha riguardato un Fiat Bravo è una Ford Fiesta. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza di veicoli e luoghi. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.