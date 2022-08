Violento impatto fra due auto sulla strada per il mare: tre feriti

ORIA – E’ di tre feriti il bilancio di un incidente che nel pomeriggio di oggi (martedì 22 agosto) si è verificato sulla strada provinciale che collega Oria a Manduria (Taranto), a pochi chilometri dal centro abitato di Oria. Violento l’impatto fra una Smart e una Volkswagen Plus. I parabrezza di entrambi i veicoli si sono spaccati. Danni evidenti anche per le carrozzerie, con vari dettiti schizzati sull’asfalto.

Sul posto si sono recate tre ambulanze con personale del 118 e un’auto medica. Intervenuti anche i carabinieri della stazione di Oria, con il supporto dei colleghi della compagnia di Francavilla Fontana, che hanno dovuto chiudere la strada al traffico fino a quando i mezzi non sono stati rimossi e l’asfalto non è stato bonificato.

Non si conoscono al momento le condizioni delle tre persone trasportate in ospedale. La strada in questione è molto trafficata in estate, poiché utilizzata per raggiungere le località marine joniche. Purtroppo in passato si sono già verificati, lungo la stessa direttrice, altri incidenti di una certa gravità.