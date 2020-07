Scontro fra due auto nel centro abitato: soccorsi i due conducenti

BRINDISI - Un uomo e un donna sono stati soccorsi dal personale del 118 a seguito di un incidente che si è verificato intorno alle ore 19,30 di oggi (sabato 25 luglio) in via Arrigo Boldo, nei pressi della stazione dei carabinieri di Tuturano, frazione di Brindisi. Lo scontro ha interessato una Ford C Max bianca e una Lancia Ypsilon nera. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stata la Lancia, che ha riportato danni ingenti sulla parte anteriore. Sul posto si sono recate un paio di ambulanze. I due conducenti non hanno riportato gravi conseguenze. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Brindisi.

