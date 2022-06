Tragico incidente sull'autostrada: auto finisce in un canale, morti padre e figlia

FRANCAVILLA FONTANA – Padre e figlia morti. Una famiglia di Francavilla Fontana devastata dal dramma. Lui aveva 56 anni. Lei di anni ne aveva 26. Le loro vite si sono spezzate a seguito di un incidente che si è verificato nella tarda serata di ieri (sabato 25 giugno) sull’autostrada A14, nel tratto compreso fra San Severo e Foggia all'altezza del casello di San Severo (direzione sud).

La loro auto è finita in un canale di scolo delle acque che lambisce la carreggiata a seguito dell’impatto con un’altra vettura. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere padre e figlia. La ragazza è morta sul colpo. L’uomo è invece deceduto poco dopo al Policlinico Riuniti di Foggia, dove era stato trasportato in elisoccorso. I due stavano rientrando da Milano. Il sinistro è stato rilevato dalla polizia stradale. Sul posto anche i tecnici di Autostrade.