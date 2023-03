Incidente sulla provinciale, perde il controllo dell'auto e si ribalta

BRINDISI - Ha perso il controllo dell'auto per cause ancora da accertare, è uscito fuori strada e il mezzo si è ribaltato. E' accaduto nella serata di ieri, sabato 25 marzo, sulla provinciale che da Brindisi conduce a San Vito Dei Normanni. Intorno alle 22, nei pressi della rotonda di Serranova, l'auto è finita nei campi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale del capoluogo adriatico. Fortunatamente, il conducente del mezzo è illeso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'auto, mentre la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente è affidata agli agenti della polizia locale.