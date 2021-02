Scontro tra camion e auto sulla statale: un uomo in ospedale

BRINDISI - Un tamponamento tra un mezzo pesante e una vettura sulla statale: un conducente finisce in ospedale in “codice rosso”. Il violento scontro questa mattina, pochi minuti prima delle 8 lungo la 101, all’altezza dello svincolo per la provinciale 367 per Maglie. I veicoli viaggiavano nel territorio di Lequile in direzione sud, verso Gallipoli. Un uomo di 68 anni, di Lequile, viaggiava alla guida di una Peugeot 307 quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo: ha sbandato e si è piazzato di traverso sulla carreggiata.

Un camion dotato di semirimorchio, proveniente dalla provincia di Brindisi e con un carico di frutta a bordo, è intanto sopraggiunto senza riuscire a frenare per tempo. Inevitabile lo scontro fra i due: ad avere la peggio, l’automobilista. Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie per estrarre il conducente ferito dalle lamiere deformate. Medicato sul posto, è stato affidato alle cure degli operatori del 118. Il 68enne è stato accompagnato d’urgenza nel vicino ospedale “Vito Fazzi” dove è tuttora ricoverato.

Il personale sanitario gli ha infatti riscontrato alcune fratture e diversi tagli dovuti all’impatto, ma la prognosi non è stata ancora sciolta. Illeso il 52enne alla guida dell’autocarro: per lui sono stati disposti gli accertamenti alcolemici e tossicologici per verificare l’eventuale stato di alterazione alla guida. Un accertamento medico di rito previsto in casi simili. I rilievi sul luogo del sinistro e la ricostruzione della dinamica sono nelle mani degli agenti della Polizia stradale di Maglie, intervenuti anche per mettere in sicurezza il tratto stradale, a quell’ora molto trafficato.