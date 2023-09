Auto si schianta contro muretto e poi si piega su un lato: paura per una donna

CAROVIGNO - Si è temuto il peggio nel pomeriggio di oggi, sabato 2 settembre, sulla strada provinciale 32 che collega Carovigno a Serranova dove una Toyota Yaris dopo essersi schiantata contro un muretto a secco, si è fermata al centro della carreggiata piegata su un lato. L'impatto è stato così violento che sono scoppiati entrambi gli airbag. Alla guida c'era una donna che non avrebbe riportato conseguenze preoccupanti, sarebbe uscita da sola dall'abitacolo. Presa in carico dai sanitari del 118 è stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi per i controlli diagnostici del caso. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco, che si è occupata delle messa in sicurezza del veicolo e una pattuglia della Polizia locale.