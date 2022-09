Tragico incidente sul cavalcavia De Gasperi: muore un motociclista brindisino

BRINDISI - Terribile incidente stanotte (mercoledì 7 settembre) in città. Un brindisino di 37 anni ha perso la vita a seguito di un violento impatto avvenuto sul cavalcavia De Gasperi. E' accaduto intorno alle ore 2.30. L'uomo procedeva alla guida del suo scooter Yamaha X-Max. Per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo. Non ci sono alttri mezzi coinvolti. Il sinistro è sato rilevato dai poliziotti della Sezione Volanti della questura di Brindisi.

