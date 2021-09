Incidente nel centro abitato: auto invade corsia opposta e si schianta contro veicolo in sosta

E' accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 settembre, in via Sicilia a Brindisi. Sul posto ambulanza del 118 e agenti della Polizia locale

BRINDISI - Due auto distrutte e un ferito portato in ospedale con un trauma cranico non commotivo. Un altro incidente si è verificato in via Sicilia all'incrocio con via Marche a Brindisi. L'ultimo risale a 20 giorni fa. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 settembre, una Renault Megane condotta da un 22enne, D.C. per cause in corso di accertamento, si è schiantata frontalmente contro una Fiat Panda parcheggiata sul lato opposto.

Quest'ultima è finita contro il prospetto di un palazzo di via Campania, la traversa succesiva. L'unica persona a rimanere ferita è il 22enne. Per fortuna nessun pedone o ciclista è rimasto coinvolto. Lo schianto ha provocato un rumore così forte che ha fatto temere il peggio ai residenti della zona. Sul posto si è recata un'ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso. Al momento non sono chiare le cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo al conducente, da quanto si apprende potrebbe essere coinvolto un terzo veicolo.