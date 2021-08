Violento impatto nel centro abitato: tre veicoli danneggiati, un'auto si ribalta

Si è verificato poco prima delle 14 di oggi, martedì 3 agosto, all'incrocio tra via San Donato e via Mesagne

SAN VITO DEI NORMANNI - E' di tre veicoli danneggiati, di cui uno ribaltato il bilancio di un incidente verificatosi poco prima delle 14 di oggi, martedì 3 agosto, all'incrocio tra via San Donato e via Mesagne. Per fortuna nessuno è rimasto ferito in maniera preoccupante.

L'impatto è avvenuto tra una Fiat 500 e un motociclo Renault Twizy. La Fiat dopo un volo di qualche metro si è ribaltata, dopo aver danneggiato un'auto in sosta, una Fiat Punto. Per fortuna non sono rimaste ferite altre persone che camminavano per strada. Sul posto si è recata anche una squadra dei vigili del fuoco, il conducente della Fiat 500 era rimasto incastrato nell'abitacolo.

I sanitari del 118 hanno medicato i feriti sul posto. Al momento nessuno sarebbe in condizioni preoccupanti. Dei rilievi se ne sono occupati i carabinieri.