Scontro nel centro abitato: auto con turisti finisce contro prospetto di abitazione

CELLINO SAN MARCO - Violento scontro nel centro abitato di Cellino San Marco poco dopo le 13 di oggi, martedì 5 luglio: una Peugeot 208 con targa svizzera e a bordo turisti stranieri si è scontrata contro un'Alfa Giulietta occupata solo dal conducente. La prima è finita contro il prospetto di un'abitazione, la seconda si è girata su se stessa. L'impatto è avvenuto tra via Turati e via Canova.

Ad avere la peggio il conducente della Giulietta che è stato portato in ospedale dal personale del 118. Sul posto per i rilievi tesi alla ricostruzione della dinamica si è recata una pattuglia della Polizia locale. I mezzi, entrambi danneggiati, sono stati rimossi dal carro attrezzi della ditta Tarantini di San Pietro Vernotico il cui personale si è occupato anche della messa in sicurezza della strada rimuovendo detriti e sostanze oleose.