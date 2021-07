Paura nel centro abitato: scontro fra due auto, una si piega su un lato

Tre le persone coinvolte. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Mincio e via Ticino a Mesagne

MESAGNE - Momenti di paura attorno alle 12.30 di oggi, mercoled 14 luglio, nel centro abitato di Mesagne: due auto si sono scontrate, una si è piegata su un lato. Per fortuna nessuno è rimasto ferito in maniera preoccupante. E' accaduto all'incrocio tra via Mincio e via Ticino, le auto coinvoltesono una Fiat Idea, con a bordo due sorelle, e un Fiat Doblo all cui guida c'era un giovane.

Le tre persone coinvolte sono state soccorse dai sanitari del 118, mentre dei rilievi tesi alla ricostruzione della dinamica se ne sono occupati gli agenti della Polizia locale.