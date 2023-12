Spaventoso incidente nel centro abitato: quattro persone in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO - Si è temuto il peggio nella serata di martedì 5 dicembre a San Pietro Vernotico: due auto, una Fiat Grande Punto e una Lancia Y, si sono scontrate violentemente, la Y è finita sul marciapiede incastrandosi tra un albero e il prospetto di un'abitazione. Sono scoppiati gli airbag, a bordo c'erano due giovani. La Fiat Grande Punto si è girata su se stessa, all'interno c'erano una donna e il figlio 14enne. Sul posto sono state inviate quattro ambulanze del 118.

I primi a soccorrere i feriti sono stati alcuni residenti allarmati dal "boato" emesso dallo scontro. La scena che si è presentata ai loro occhi ha fatto temere il peggio. Tutte e quattro le persone convolte hanno lasciato autonomamente le auto e hanno atteso le ambulanze all'interno di un'abitazione.

Nessuno ha riportato conseguenze preoccupanti ma saranno ulteriori accertamenti diagnostici a scongiurare conseguenze peggiori. Dei rilievi tesi alla ricostruzione della dinamica se ne sono occupati i carabinieri. Sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto dopo una manovra di svolta. Uno dei veicoli si stava immettendo in via Brindisi, l'altro procedeva in direzione centro. L'impatto è stato violento. I veicoli sono stati rimossi dal personale della ditta Tarantini