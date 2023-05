Incidente nel centro abitato: coinvolti uno scooter e due auto, un ferito

BRINDISI - Un ferito e tre veicoli danneggiati, oltre a tanta paura e traffico rallentato. E' questo il bilancio di un incidente verificatosi nella mattinata di oggi, giovedì 11 maggio, in via provinciale San Vito a Brindisi. Ad evere la peggio il conducente di uno scooter che è finito rovinosamente per terra dopo aver perso il controllo del veicolo. Coinvolte anche due auto. Della ricostruzione della dinamica se ne sono occupati gli agenti della Polizia locale di Brindisi, giunti sul posto per i rilievi del caso. Il conducente dello scooter è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi, da quanto si apprende le sue condizioni non sono gravi. Il traffico ha subito rallentamenti.