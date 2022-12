Scontro nel centro abitato, veicoli distrutti. Una donna in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO - E' di un ferito e due auto distrutte il bilancio di un incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 15 dicembre, in via Pier Giovanni Rizzo all'incrocio con via Federico Melli a San Pietro Vernotico. Danneggiato anche un veicolo in sosta.

Le auto coinvolte sono una Suzuki Ignis occupata da una coppia e una Lancia Y alla cui guida c'era una donna. Uno dei due veicoli non ha rispettato lo stop.

La paura per tutti è stata tanta: la Lancia è finita a ridosso del prospetto di un'abitazione mentre la Susuki si è fermata al centro della carreggiata, la sua conducente è stata portata in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi da un'ambulanza del 118. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia locale, i carro attrezzi delle ditte Brigida e Tarantini hanno rimosso i veicoli. Il personale della ditta Tarantini si è anche occupato della rimozione dei detriti dalla strada.