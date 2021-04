Scontro con un pullman della Stp: apprensione per un ciclista

L'incidente si è verificato in via Provinciale per Lecce, nei pressi del cimitero. Sul posto 118, Polizia Locale e Volanti. Traffico in tilt

BRINDISI - Si sono vissuti momenti di apprensione per un ciclista coinvolto in un incidente avvenuto intorno alle ore 18 di oggi (lunedì 8 aprile) nei pressi del cimitero di Brindisi, all'altezza dell'ex casa cantoniera situata all'incrocio fra via Provinciale per Lecce e viale Arno. L'uomo, un cittadino originario del Ghana, si stava immettendo in via provinciale per Lecce quando è andato a finire contro un autobus della Stp che procedeva verso la superstrada.

A seguito dell'impatto il migrante è caduto rovinosamente sull'asfalto. Il malcapitato è stato soccorso da personale del 118, giunto sul posto a bordo di un'ambulanza. Nel giro di pochi minuti si è formato un ingorgo in entrambi i sensi di marcia.

E' stato necessario l'intervento della Polizia Locale e dei poliziotti della Sezione Volanti per sbrogliare la viabilità. Il migrante, vigile e cosciente, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. La bici, una vecchia mountain bike, è uscita pressochè intatta dalla collisione. Sulla dinamica del sinistro procede la Polizia Locale.