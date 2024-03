Incidente in città nel giorno di Pasqua: due persone in ospedale

BRINDISI - Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, giorno di Pasqua, su viale Europa all'incrocio con via Finlandia, all'altezza del centro anziani del rione Bozzano. Coinvolti due mezzi, una Toyota Yaris condotta da un uomo di 38 anni ed una Polo guidata da una trentenne. Entrambi i conducenti, gli unici occupanti dei veicoli, sono finiti in ospedale: lui in codice giallo e lei in codice verde.

Dopo lo scontro, avvenuto per cause e con dinamica da accertare, la Polo è finita sul cordolo spartitraffico mentre l'altro veicolo è andato a sbattere contro una Hyundai in sosta. L'impatto ha fatto aprire gli airbag delle auto. Oltre al 118, sul posto sono giunti la polizia locale per i rilievi del caso ed il soccorso stradale Pissta.

