Incidente in città: l'impatto è violento, grosso spavento per due giovani

BRINDISI - Un incidente stradale si è verificato intorno alle 18.30 di oggi (4 febbraio) in via Guglielmo Ciardi al quartiere Sant'Elia. L'impatto, avvenuto per motivi da accertare, ha coinvolto due veicoli con giovani alla guida. Fortunatamente nessuno di loro ha riportato ferite gravi, come accertato dal personale del 118 giunto sul posto.

Il Pissta, servizo emergenziale per ripristino post incidente, è intervenuto per la bonifica e la messa in sicurezza della strada. La polizia locale di Brindisi, invece, ha effettuato i rilievi del caso.

