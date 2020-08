Contro esodo e tamponamenti: traffico bloccato sulla Lecce-Brindisi

BRINDISI - In una giornata da bollino nero per il rientro di massa dalle vacanze, una coda chilometrica si è formata sulla superstrada Lecce-Brindisi, direzione Brindisi. Le auto procedono a passo d'uomo a causa di un tamponamento fra più veicoli vefrificatosi nei pressi dello svincolo per il rione La Rosa, intorno alle ore 11 di oggi (domenica 30 agosto). Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia Locale di Brindisi. Il traffico è praticamente bloccato.

