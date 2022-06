Scontro fra due auto nel centro abitato: intervengono i vigili del fuoco, tre feriti

BRINDISI - E' di tre feriti e due auto danenggiate il bilancio di un incidente verificatosi poco dopo le 14.30 di oggi, mercoledì 15 giugno, all'incrocio tra via Monte San Michele e via Montenero a Brindisi. Le auto coinvolte sono una Ford Fiesta e una Renautl Modus. Quest'ultima è finita sul marciapiede, l'impatto è stato così violento che sono scoppiati gli airbag.

Oltre al personale del 118 sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco partita dal comando provinciale di via Nicola Brandi. I pompieri hanno aiutato i sanitari a caricare un ferito sulla barella e messo in sicurezza i veicoli. Sulle cause che hanno provocato lo scontro indagano gli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi del caso.