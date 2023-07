Incidente tra due auto all'incrocio: momenti di paura nel centro città

MESAGNE - Il botto è stato avvertito, le auto hanno invaso il marciapiede, fortunatamente nessun passante è rimasto coinvolto. L'incidente, tra due mezzi, è avvenuto questa mattina (venerdì 24 luglio 2023) poco dopo le 11, nel centro abitato di Mesagne. Precisamente, all'incrocio tra via Foggia e via Taormina. Le due auto coinvolte - una Audi station wagon e una Toyota Yaris -, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate. Una, la seconda, ha terminato la propria corso contro l'edificio, un condominio.

Accanto al condominio, c'è una ludoteca, con annesso centro estivo per bambini. Le operatrici, subito dopo, li hanno tranquillizzati. Sul posto si sono recati gli agenti della polizia del commissariato di Mesagne, gli agenti della polizia locale e il 118, presente con automedica e ambulanze. Stando a quanto si apprende nell'immediatezza dei fatti, le condizioni sia dei conducenti che degli occupanti non destano preoccupazione, fortunatamente. Resta solo lo spavento e il rischio causati da una dinamica simile.