Scontro frontale fra due auto sulla provinciale: una donna in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO - E' di una donna ferita e due auto danneggiate il bilancio di un incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 1 giugno, sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Mesagne. Per cause in corso di accertamento una Ford Ka e una Kia Picanto si sono scontrate violentemente. Alla Ka sono scoppiati gli airbag.

Sul posto un'ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia locale di San Pietro che si sono occupati della ricostruzione della dinamica. Ad avere la peggio la conducente della Ford Ka che è stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. L'incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dall'incrocio semaforizzato, il traffico ha subito rallentamenti. Le auto sono state rimosse dal carro attrezzi della ditta Tarantini il cui personale si è occupato anche della messa in sicurezza della strada rimuovendo i detriti per conto della "Sicurezza e Ambiente".